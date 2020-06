Wat is er fout gelopen bij de moedergroep van Brantano? De opgang en de neergang in 3 bedrijven

FNG is het verhaal van drie jonge burgerlijk ingenieurs, Dieter Penninckx, zijn echtgenote Anja Maes en hun vriend Manu Bracke. Ze beginnen in 2003 met kinderkleding, onder meer onder de merknaam Fred & Ginger. Nadien trekken ze naar Nederland om er merken als Claudia Sträter en Expresso over te nemen.

FNG wordt een echte overnamemachine. Het bedrijf koopt de verlieslatende Nederlandse keten Miss Etam op, de wat ingeslapen schoenenverkoper Brantano en de Scandinavische webwinkel Ellos group. De groep heeft nu 13 merken in portefeuille en telt zo’n 3.000 medewerkers. FNG zet nog altijd fors in op fysieke winkels. Een bewuste strategie want volgens Penninckx versterken "clickx en bricks" elkaar.