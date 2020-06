Hoe evolueert de coronapandemie? "Mogelijk tweede golf in september, derde in januari", zegt wiskundige UHasselt

“Als we de lockdown hadden aangehouden, dan hadden we de verspreiding van het virus tot nul of bijna nul kunnen herleiden, dan zaten we veilig, maar dat is de wiskundige theorie. In de praktijk kan je mensen niet voortdurend van elkaar scheiden,” gaat Vermolen verder. “Het is wel zo dat als je naar de modellen kijkt dat je dan weet dat je nu ook weer niet moet gaan overdrijven. Ik hoor al van knuffelfeestjes en mensen die massaal samenkomen. Dat is vragen om problemen.”

Kan het echte gedrag van mensen meegenomen worden in de wiskundige modellen? Fred Vermolen zegt van wel: “Je kan eenvoudigweg in je model meenemen dat mensen veel meer dan 10 mensen ontmoeten, en dan zie je dat de verspreiding van het virus ook weer veel sneller kan gaan. Dus als blijkt dat niemand zich aan de huidige richtlijnen houdt, dan moeten we het een en ander opnieuw gaan berekenen."

