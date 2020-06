5 tieners willen bomenkap tegenhouden met petitie in Alveringem

De gemeente Alveringem zegt dat de bomen te dicht bij elkaar staan en dat de wortels de weg kapotmaken. Er komen wel 26 lindes in de plaats. Maar dat vinden de meisjes maar een zeer magere troost. Jacques Blanckaert, de schepen van Groen in Alveringem, snapt de teleurstelling. Hij vindt het zelf ook jammer dat de bomen weg moeten, maar er is volgens hem geen andere oplossing: "Ik vind dat ook jammer, maar we hebben geen andere keuze. Sommige stukken van die weg zijn volledig kapot. We zouden kunnen zeggen, we doen een derde van de bomen weg, maar dat trekt ook op niks."