Aalst heeft plan klaar voor deelgemeente Erembodegem: “Minder verstedelijking en meer dorp”

In het masterplan wordt op korte en lange termijn gekeken. “Op korte termijn zullen we de pastorietuin openstellen voor iedereen, pakken we het station aan en verminderen we het sluipverkeer”, klinkt het bij Verdoodt.

Op lange termijn staat ook nog heel wat op de planning. “Er liggen nog heel wat velden die we niét willen bebouwen. We kunnen ze wel gebruiken voor ontspanning, ontmoeting en verenigingen. Ook zal de school, de academie en de bibliotheek heringericht worden. Als laatste krijgt ook de kerk een nieuwe functie.”

Het plan is een visie tot 2040 en wordt vanavond voorgesteld op de gemeenteraad.