Argentijn zeilt Atlantische Oceaan over om bij zijn ouders te zijn: "Ik wilde naar huis, dat is menselijk"

Ballestero ondernam zijn trip omdat hij er zeker van was dat de pandemie en de lockdown heel lang zouden duren, en hij wilde bij zijn ouders zijn. "Ik wilde naar huis, dat is menselijk."

Voor de 47-jarige zeiler was het een "bijzondere ervaring", om midden in de natuur te zijn terwijl het virus overal ter wereld om zich heen greep. "Er waren dolfijnen en walvissen die me vergezelden", vertelde Ballestero. Maar nieuwe reisplannen koestert hij voorlopig niet. "Ik heb voorlopig genoeg avonturen op de wilde zee gehad", klinkt het.

In Argentinië gelden nog altijd quarantainemaatregelen. Ballestero is van plan om nu lange tijd in zijn huis in Argentinië te blijven, in de buurt van het huis van zijn ouders. "Ik leg een tuin aan, ik koop drie kippen. Ik zal de winter mee doormaken met de oudere mensen. Ik wil met mijn familie zijn."