Zoon van Willem Vermandere durft liedje van vader te coveren: "Het was een grote stap"

Het was er nog nooit van gekomen: een lied van zijn beroemde vader coveren. “Ik vond het wel het moment om het eens te proberen”, zegt Augustijn Vermandere. “Maar het was toch echt een grote stap die ik moest zetten.”

Vermandere coverde “Mijn land”. “Dat is niet het bekendste liedje, maar wel een van mijn favorieten”, zegt de zoon. “De prachtige tekst, melodie en harmonie heb ik volledig behouden. Ik heb wel het arrangement veranderd.” Vader Willem was enthousiast. “Hij gaf meer complimentjes dan anders. Het was een mooi cadeau. Mijn moeder en hij waren ontroerd.”

Augustijn Vermandere maakte tijdens de coronacrisis verschillende covers, niet enkel van zijn vader. Hij maakte telkens een West-Vlaamse versie van bekende internationale liedjes zoals “Everyday” van Buddy Holly, maar ook van de recente megahit “Dance monkey” van Tones and I. “Er kwam zoveel goede respons op dat ik er misschien iets mee moet doen en er een album van moet maken.” Een album met enkel covers van zijn vader lacht hij weg. “Als ik eens echt voor het geld zou kiezen, zou ik dat beter doen, ja."