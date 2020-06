Beer valt twee wandelaars aan in Noord-Italiaanse bergen

In de jaren 90 van de vorige eeuw stond de bruine beer op het punt uit te sterven in de Alpen, maar dankzij een beschermingsproject dat in 1999 van start ging in Noord-Italië, groeide hun aantal weer.

In Trentino leven nu tientallen beren. Meestal krijgen mensen hen niet te zien, al gebeurt het soms dat beren bewoond gebied binnendringen en boerderijdieren aanvallen.