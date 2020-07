Bewoners WZC Sint-Elisabeth in Duffel worden rondgereden in gerestaureerde riksja: "Eindelijk nog eens buiten"

De riksja werd een tijdje geleden teruggevonden in de kelder van het centrum. De fiets werd eerst gerestaureerd door een nabijgelegen technische school (GTI Duffel), daarna mochten de bewoners zelf de riksja versieren. Sommige bewoners maakten tekeningen en schilderwerken, anderen maakten haakwerk, terwijl bewoners Marcel De Greef dan weer een gedichtje maakte dat in kaligrafie vereeuwigd werd op de fiets. Alle bewoners hebben ook hun naam op de "komuituwkotbike" gezet, zoals de riksja genoemd wordt.

"Eindelijk", zegt Marcel zijn fietstochtje. "De afgelopen weken waren niet gemakkelijk. Hoewel ik graag lees en veel heb getelefoneerd met vrienden en familieleden, viel het me op de duur toch zwaar dat er nooit bezoek over de vloer kon komen. Het is geweldig om nog eens buiten te mogen komen. "

Ook Peter Van Ransbeeck, afdelingshoofd bewonerszorg van Sint-Elisabeth is blij dat zijn bewoners een ritje kunnen maken. “We hebben met z'n allen hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Daarnaast hebben we mede dankzij de oproep van Radio 2 Antwerpen van begin juni voldoende vrijwilligers gevonden die de bewoners met zowel de riksja als de andere fietsen willen vervoeren. Genieten."