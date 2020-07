Boswachter Eddy Ulenaers: “Ook het leger helpt mee om nieuwsgierige wolvenspotters op afstand te houden”

Ook boswachter Eddy houdt zich afzijdig: “Ik heb ze zelf ook nog niet in het echt gezien. Daarom was ik ook zo ontroerd door de beelden. Dat is echt een mijlpaal, de kroon op jaren werk. Maar wij volgen hun doen en laten alleen op afstand. We zoeken sporen en analyseren etensresten of uitwerpselen. We houden de wildcamera’s ook goed in de gaten dus we hebben een vrij accuraat beeld van hun leven. Maar echt actief zoeken naar contact doen wij ook niet. Precies omdat we ze in de meest gunstige omstandigheden willen laten leven.”