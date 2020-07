Bouwbedrijf wil corona-achterstand inhalen: bouwverlof spreiden en werken op zaterdag

De Bouwunie roept studenten op om deze zomer een vakantiejob te kiezen in de bouwsector. Zo zouden de jobstudenten kunnen helpen om de achterstand die bouwbedrijven hebben opgelopen tijdens de coronalockdown, mee weg te werken. Bouwbedrijf Besix uit Sint-Lambrechts-Woluwe probeert die achterstand op een andere manier in te halen. "Het is moeilijk om meer jobstudenten dan normaal in te schakelen", vertelt Florence Bribosia van Besix. "Want om als jobstudent aan de slag te mogen op een werf, moet je een studie doen die gericht is op de bouwsector. Niet iedereen kan dus zomaar bij ons komen werken."

Besix is een internationaal bedrijf en liep tijdens de coronalockdown zowel in binnen- als buitenland achterstand op. "Bij wegenwerken was er meestal geen probleem om de social distancing te garanderen, maar bij werken in gebouwen wel. Die werven hebben dus een hele tijd stilgegelegen."