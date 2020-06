Brit staat terecht omdat hij cocaïne in kunstpenis België binnensmokkelde

Volgens de man was hij in Jamaica op bezoek geweest bij zijn moeder en had een kennis hem daar cocaïne aangeboden. Hij zou die meegenomen hebben om eenmaal thuis zelf te gebruiken. Het parket kon niet hardmaken dat de man in opdracht van een drugsbende had gehandeld maar eiste toch een gevangenisstraf van 36 maanden.

"Mijn cliënt heeft nierfalen en moet zowel beweging hebben als een goed dieet volgen", pleitte de advocaat van de Brit. "Dat lukt niet in onze gevangenissen, daarom vraag ik een gevangenisstraf met uitstel."



De uitspraak volgt morgen.