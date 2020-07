Uplace-vervanger Broeklin kan 3200 nieuwe jobs opleveren volgens VUB-onderzoek

In Vilvoorde en Machelen is 10% van de beroepsbevolking werkloos. Dat is 2,5% meer dan het gemiddelde in Vlaanderen. Vooral werkzoekende jongeren met een migratie-achtergrond hebben het lastig om een job te vinden. Het project zal daarom samenwerken met de organisatie A Seat at the Table. Samen zetten ze een opleidingscentrum op om sneller een passende job te vinden voor de jongeren. Ze zullen onder andere leren solliciteren en komen rechtstreeks in contact met de bedrijfsleiders die in de nieuwe wijk zullen werken.