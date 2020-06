Wat als u ziek wordt op reis? Wat bij een nieuwe uitbraak? En in welke Europese landen moet u een mondmasker dragen?

Ziek worden op reis, het is geen lachertje; en al zeker niet in tijden van corona. Als u ziek wordt en u vermoedt of vreest dat u mogelijk besmet bent geraakt met het nieuwe coronavirus, dan is het belangrijkste advies: ga op uw vakantiebestemming naar de dokter. "Zelfdiagnose is hier zeker niet de juiste tip, want u weet zelf niet of u corona heeft. U kan bijvoorbeeld ook ziek geworden zijn door de airconditioning", zegt Pieter Mathijs van het christelijk ziekenfonds CM.

Stel dat u besmet bent, dan zal de dokter ter plaatse u advies geven, rekening houdend met de plaatselijk geldende wetgeving. Met andere woorden: mag u zich nog verplaatsen, moet u in quarantaine of niet? "U volgt dat advies het best ook op", benadrukt Mathijs nog even. Vermoedelijk zal u, als u besmet bent, op uw vakantiebestemming een periode in quarantaine moeten verblijven. De kans is klein dat ze u meteen naar huis laten vertrekken, zeker niet als u (hoge) koorts heeft.