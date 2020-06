Burgemeester Tielt-Winge legt herstellingswerken Rijksweg stil: "Wagens kleven vol pek en grind"

Maar nu liggen de nodige herstellingswerken dus opnieuw stil. Het gemeentebestuur van Tielt-Winge en het Agentschap Wegen en Verkeer zullen vandaag overleggen over hoe ze de situatie veiliger kunnen maken en de werken kunnen hervat worden. "We zoeken zo snel mogelijk een oplossing. Waarschijnlijk gaan we de rijvakken waarop gewerkt wordt tijdelijk afsluiten", aldus Beeken.