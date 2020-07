Centrum voor mensen met verstandelijke beperking vrijgesproken na epilepsieaanval bewoner

De zaak sleept al aan sinds april 2012. Een meisje van 8 uit Oostende kreeg in het centrum een zware epileptische aanval en zweefde wekenlang tussen leven en dood.

Dokters zagen dat ze een hersenbloeding had, maar dachten ook dat ze een schedelbreuk had opgelopen. Normaal gezien komt dat door een val. De ouders van het meisje sleepten het MPI voor het gerecht. Uiteindelijk bleek dat het meisje spontaan een hersenbloeding had gekregen en geen schedelbreuk had. De dokters hadden zich dus vergist.

Opmerkelijk is dat ook de ouders van het meisje tevreden zijn met de vrijspraak, omdat er nu eindelijk duidelijkheid is. Het meisje is intussen 16 jaar oud en verblijft nog altijd in het MPI.