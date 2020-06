Feestende massa's kunnen we tegengaan door plaatsen te creëren die burgerzin stimuleren

Mensen gedragen zich in een context en passen zich daaraan aan. Sommige contexten maken het moeilijk (een feestje) tot haast onmogelijk (vliegtuig, concertzaal) om zich “coronaproof” te gedragen en andere contexten ontlokken gewoontegedrag uit het “oude normaal”. In zulke omstandigheden is van belang om de bevolking een duwtje in de rug te geven in de richting van het gewenste gedrag.

Dit kan in de vorm van visuele aanwijzingen en geheugensteuntjes (pijlen op de grond, scheidingshekken, enz.) die automatisch stimuleren tot veilig gedrag, of corona in de aandacht brengen op momenten waarop we het dreigen te vergeten of even niet meer belangrijk vinden. Ook verplichtingen worden aanvaardbaar als ze logisch en als helpend worden ervaren.

Waarom zouden we een mondmasker niet verplicht maken op alle plaatsen die open zijn voor publiek (winkels, loketten, naast openbaar vervoer): een mondmasker brengt zichtbaar in herinnering dat het virus nog steeds onder ons is, het creëert eenduidigheid als leidraad, het stimuleert de vorming van gewoontegedrag en – ja, waarom niet - het geeft een gevoel van controle.

Er zijn niet alleen medische argumenten voor het mondmasker, al worden die soms nog betwist. Daar zijn in elk geval ook goede psychologische argumenten voor.