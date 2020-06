Het overzicht kwijt door alle aangekondigde versoepelingen? Deze maatregelen zijn op dit moment van kracht

In maart ging ons land in lockdown om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Scholen sloten, niet-essentiële winkels gingen dicht en telewerken werd de norm. Ondertussen zijn de coronacijfers beter en zijn de maatregelen in verschillende fases versoepeld. Ben je het overzicht kwijt? VRT NWS zet op een rij wat op dit moment toegelaten is.