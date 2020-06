Dag van de Mantelzorg: "Ik sta elke dag op met hetzelfde gevoel, dat er morgen wel weer een nieuwe komt"

"Voor ons lijkt het constant lockdown." Het is een gevoel dat veel mantelzorgers ervaren, wat Isabelle hier verwoordt. Ze is de moeder van Arne, 26 jaar, die een zware mentale beperking heeft. Na de dood van zijn vader vorig jaar draagt zij het grootste deel van de zorg. Voor de coronacrisis kon Arne enkele dagen per week naar een instelling, nu kan dat niet. In principe heeft Arne recht op een belangrijk budget van de overheid. Maar dat geld is er niet, dus ontvangt hij maar een deel. De symbolische waardering op deze Dag van de Mantelzorger is mooi. Maar de wachtlijsten worden er niet korter door. "Het Journaal" sprak met Isabelle.