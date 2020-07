Drie coronabesmettingen in serviceflats Kerkeveld in Deurne

Bij drie bewoners van de serviceflats Kerkeveld aan de Sint-Fredegandusstraat in Deurne is Covid-19 vastgesteld. Bij twee anderen is er een vermoeden en is het nog wachten op het resultaat van de tests. Uit voorzorg is het dienstencentrum - waar bewoners onder meer kunnen eten - gesloten. Enkel één vaste mantelzorger en erkende hulpverleners mogen bij de bewoners binnen. Aan de bewoners van de serviceflats wordt gevraagd om in quarantaine te gaan en dus niet buiten te komen.