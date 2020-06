Gebied in Duitsland met veel coronabesmettingen gaat opnieuw in lockdown

In Duitsland wordt voor het eerst sinds het versoepelen van de coronamaatregelen een lokale lockdown ingevoerd. De Landskreis Gütersloh, een district met zo'n 360.000 inwoners in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, gaat op slot tot 30 juni. Het gaat om het gebied waar de vleesfabriek Tönnies ligt, die een besmettingshaard is gebleken. In totaal zijn daar nu al 1.500 besmettingen geregistreerd.