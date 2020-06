Een illegaal pleinfeest op de buiten

Wij trokken naar het enige plein dat ons gehucht rijk is, het plein voor de kerk. Het is maar een zakdoek groot maar ge kunt niet alles hebben, en daarbij, het is het gebaar dat telt. Onderweg waren we nog wat meelopers kwijt gespeeld zodat we nog met anderhalf dozijn diehards overbleven om het gezag te tarten. Den Dikke had lang vóór zeven uur zijn camionette op het kerkplein geparkeerd met een geluidsinstallatie die niet zou misstaan op Rock Werchter en genoeg drank voor wel honderd man. Dat het bier warm was kon ons niet schelen. We zongen en we dansten en we dronken terwijl de bassen de gekleurde ruitjes van de kerk deden trillen.

‘Dichter bijeen staan, mannen!’ riep Den Dikke, ‘en weg met dat mondmasker, Jennifer, of ge kunt naar huis!’