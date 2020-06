Eerste beelden van wolvenwelpjes van Noëlla en August: "Vier kleine boefjes"

"Het is hartverwarmend om de beelden te zien, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). "Ik hoop dat ze ongestoord mogen opgroeien. Op haar eigen Twitter-account noemt Demir de welpjes "vier kleine boefjes", de "Bosland Daltons", naar het gebied waar de dieren verblijven (Bosland is een uitgestrekte natuurkern in het noorden van de provincie Limburg, bestaande uit een twaalftal deelgebieden, red).

Het is de eerste keer in 150 jaar dat wolven zich voortplanten in ons land. Met de vier welpjes erbij zijn er dit jaar nu al een vijftiental wolven gespot in ons land.