Fotograaf maakt zomerse postkaartjes van Roeselare

“De eerste foto waar ik een postkaart van maakte, was aan de kop van de vaart. Dat is een bekende locatie in Roeselare. Ik ging ’s ochtends vroeg een zonsopgang fotograferen. Toevallig vloog een zwerm vogels op, ik kon op het juiste moment afdrukken. Dat gaf een zeer mooi beeld.”

"Mijn tweede postkaartje is genomen in het Sint-Sebastiaanspark. In de volksmond is dat het Geitepark. Ik heb daar vorig jaar een zomers tafereel gefotografeerd. Als het mooi weer is, kan je bij die foto echt denken dat je in het Zuiden van Frankrijk bent. De natuur is daar zeer mooi en er is een plas water die wel lijkt op een typisch Zuiders meer. Het is maar 5 minuten wandelen van het centrum”, zegt Baele.