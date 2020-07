Gedeputeerde Bert Lambrechts roept scholen op om tijdens de laatste week de natuur in te trekken

Hoewel de Genkse school in Boxbergheide al meer dan 10 jaar deelneemt aan het project Educatief Natuurbeheer, waren de kinderen nog nooit zo enthousiast als na de lockdown. “Terug buiten kunnen spelen is een verademing”, vinden de leerlingen van het vijfde leerjaar. “We hebben al kikkers en insecten gevangen, en zagen van dichtbij hoe een vleesetende plant een kleine prooi verslond. Dingen waar we thuis of op de speelplaats niet meteen oog voor hebben.”

“Het hele opzet van dit project is dan ook dat kinderen ontdekken hoe boeiend de natuur bij hen om de hoek kan zijn”, vult gedeputeerde Lambrechts aan. “Het voordeel van de coronacrisis was dat kinderen hun buurt beter hebben leren kennen. Komende zomer is de uitgelezen gelegenheid om er verder op uit te trekken in de nabije omgeving. Tijdens de laatste schoolweken willen we leerkrachten aanmoedigen om hun klas alvast een voorsmaakje te bieden. Daarnaast hebben leerlingen - nu meer dan ooit - nood aan dit soort van uitjes die de verbondenheid in de groep kunnen verhogen.”

Educatief Natuurbeheer is een project van Provincie Limburg en Natuurpunt en bestaat al 19 jaar. “De uitstap van vandaag is de kroon op het werk. Samen met natuurgidsen en een educatief medewerker werden de kinderen gedurende een schooljaar ondergedompeld in de lokale natuur. Als Covid-19 er geen stokje voor steekt, hopen we volgend jaar voor de twintigste keer een heleboel kinderen warm te maken voor hun omgeving”, aldus Lambrechts.