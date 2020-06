Geen Bob-affiches langs de snelwegen deze zomer, VSV: “Spijtig, want die campagnes helpen echt”

Voor het eerst in 10 jaar zullen er deze zomer langs onze snelwegen geen Bob-affiches hangen. Dat meldt Het Laatste Nieuws en bevestigt Stef Willems van verkeersinstituut VIAS.

De affichecampagnes op de borden langs de snelwegen, moeten maanden op voorhand worden ingepland, omdat er doorheen het jaar verschillende campagnes lopen.

Tijdens de lockdownperiode hakte verkeersinstituut VIAS de knoop door om uitzonderlijk geen Bob-campagne te voeren deze zomer. “Het was toen duidelijk dat alle grote evenementen, zoals festivals en het EK voetbal niet door zouden gaan. Tegelijk was het nog niet duidelijk of de horeca wel open zou kunnen gaan.”