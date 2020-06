20 procent minder auto's en vrachtwagens op de snelweg doet structurele files verdampen

Intussen is dat percentage volgens cijfers van het verkeerscentrum al toegenomen tot bijna 90 procent. Deze week groeien de structurele files rond Antwerpen en Brussel dan ook weer gestaag aan. Vaak zien we in de ochtend- en avondspits nu méér dan 100 kilometer file.

De voorspelling van de wetenschappers is dus redelijk precies: we zien met 10 procent minder verkeer 40 tot 60 procent minder files. In een spits pre- corona lagen de cijfers doorgaans op 200 kilometer of meer. Als we met de auto en vrachtwagen 20 procent minder kilometers rijden, dan zijn er helemaal geen files meer, tenzij door ongevallen of werkzaamheden.