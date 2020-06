Grootste markt van het land (Sint-Niklaas) krijgt vorm: van stenen vlakte naar veel meer groen

Ook de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck is tevreden over de vooruitzichten. “Het moet anders dan enkele bomen en massa’s beton en klinkers. We moeten denken aan meer kwaliteit, water moet de grond in kunnen, de markt moet verkoeling bieden en moet divers zijn.”

De markt is aangepast aan de mobiliteit van vandaag, maar ook aan de noden van de toekomst. “Het zou dom zijn als we alles binnen 10 jaar nog eens moeten verbouwen. De markt voldoet nu aan de parkeerbehoefte door de ondergrondse parking”, legt Van Broeck uit. “De markt is ook klaar als alles verschuift naar deelwagens, meer fietsers en voetgangers en meer openbaar vervoer. Als er minder parkeerplekken nodig zijn, kan er nog een café komen ondergronds. Ook kan de fietsparking uitgebreid worden.”