H.Essers in Genk krijgt opnieuw geen vergunning om een bos te kappen

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning van het logistieke bedrijf H. Essers in Genk geschorst. De firma wilde in de Woudstraat in Genk een laad- en losruimte en magazijnen bouwen. Maar Bos+ Vlaanderen ging in beroep tegen het kappen van 15 hectare bos.