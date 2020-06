Handbel gestolen van belleman in Geraardsbergen: "De dief mag hem altijd komen terugbrengen"

Dat een dief het gemunt heeft op de handbel van de belleman is niet de eerste keer. De originele handbel van de vorige belleman van Geraardsbergen, Pietje Stek, werd ook gestolen. Een groot mysterie: "Tot nu toe weet niemand waar die bel is. Ik ben daar nog steeds naar op zoek." Maar ter vervanging van dé originele handbel van Geraardsbergen heeft Pieter ondertussen een exemplaar gevonden dat hij gebruikt in binnen -en buitenland: "Ik heb in het Gentse een handbel gevonden met een prachtige klank."