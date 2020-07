Hangt wolf Billy nu al ook rond in de buurt van Limburg?

Volgens Jan Loos van Welkom Wolf zijn er weliswaar geen bewijzen dat het om een wolf gaat, maar gaat het om een geloofwaardige getuigenis. "We denken dat het wolf Billy is. Billy was eerder al in de streek van Lier en Berlaar op pad en nadien ook in Turnhout, vervolgens is hij opnieuw gaan zwerven. En er is een spoor van - weliswaar onbevestigde - waarnemingen dat in de richting van Schaffen leidt. Dus het zou best kunnen dat Billy afgelopen nacht in de grensstreek van Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg rondliep. Maar mogelijk is hij daar ook alweer weg." Billy lijkt immers op zoek naar een territorium waar hij een vrouwtje kan ontvangen, maar voorlopig zijn er buiten kersverse moeder Noëlla en een wolvin in Zuid-Veluwe nergens vrouwelijke exemplaren. Zelfs in de Ardennen zitten alleen maar mannetjes, volgens Jan Loos.