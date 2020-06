Woonzorgcentra maken zich op voor mogelijke hittegolf: "Desnoods zetten we mobiele airco's in"

Het verzorgend personeel van woonzorgcentrum De Stichel in Vilvoorde heeft gisteren overlegd over de maatregelen die ze zullen nemen om de bewoners het zo aangenaam mogelijk te maken tijdens een mogelijke hittegolf. Het KMI spreekt van een hittegolf als er in Ukkel gedurende minstens vijf opeenvolgende dagen temperaturen van tenminste 25 graden worden gemeten. Bovendien moeten de temperaturen in die periode minstens drie dagen op rij ook 30 graden bedragen.

"Onze kamers hebben zonnewering en gordijnen, dus die moeten ten laatste om 10 uur in de voormiddag dicht zijn. Ook de ramen houden we gesloten, behalve 's nachts want dan koelt het vaak weer af", vertelt Karolien Wijns van De Stichel. Het personeel zal ook elke dag de temperatuur van de bewoners meten en voor voldoende verfrissing zorgen. "We delen extra drankjes uit, vooral de drankjes met anijssiroop vallen goed in de smaak." Als het echt te warm wordt, krijgen de bewoners ook een waterijsje of een stuk watermeloen als dessert.