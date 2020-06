Hoe China met een eigen gps-systeem de wereld wil veroveren

De satelliet die als laatste gelanceerd werd is de kers op de taart van de derde generatie van BeiDou (BDS-3), dat nu de hele wereld dekt. De regering in Peking heeft hierin maar liefst 9 miljard euro gepompt. In ruil moet het systeem niet alleen geld in het laadje brengen, maar ook meer controle bieden.

Zo verplicht de overheid het gebruik in alle taxi's. Chinese autoproducenten moeten het standaard inbouwen in elke nieuwe auto. BeiDou wordt ook geïntegreerd in nieuwe smartphones van Chinese telecomreuzen. Het wordt ook toegepast in de lucht- en zeevaart, de transportsector en bij rampenbestrijding. En uiteraard bij alles wat met nationale veiligheid te maken heeft.