Ideaal zwemweer maar verboden om in kanaal te duiken

De Vlaamse Waterweg wil nog eens waarschuwen dat in het Albertkanaal zwemmen gevaarlijk is. Het mooie weer nodigt uit tot een frisse plons, maar in het kanaal zwemmen is overal verboden en mag dus absoluut niet. "Een schip ziet een zwemmer niet of nauwelijks en je kan je verwonden aan dingen die op de bodem liggen", zegt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg.