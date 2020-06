"Temptation Jessa": ziekenhuis in Hasselt gooit charmes in de strijd om nieuwe verpleegkundigen te verleiden

Om die nieuwe werkkrachten te vinden, is het ziekenhuis nu gestart met een wervingscampagne met 4 verleiders. "Dat zijn collega’s die de job al enige tijd doen en op hun manier een inkijk geven in het werk, het team en in hun werkplek” zegt Lieve Ketelslegers, woordvoerder bij Jessa.

Zoals Debby Geerts bijvoorbeeld, zij is hoofdverpleegkundige van de intensieve eenheid. "We zoeken mensen die gepassioneerd zijn voor een job in de zorg. Intensieve zorg is meer dan enkel hygiënische zorg. Het gaat ook over omgaan met mensen aan de beademing, mensen die in slaap gehouden worden, en op deze ludieke manier willen wij toch laten zien hoe aantrekkelijk de job als verpleegkundige is."