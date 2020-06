Goed nieuws voor stripliefhebbers want het 300e avontuur van Jommeke ligt in de winkel. Het album heet “De plasticjagers” en gaat over de plasticvervuiling van rivieren en oceanen. In het verhaal speelt ook een echte plasticjager mee, namelijk het baggerbedrijf Deme. Zij hebben een project op de Schelde lopen om plastic te verzamelen.