Koning Filip woont straks pak zuiniger: restwarmte verbrandingsoven gaat koninklijk domein in Laken verwarmen

"De aansluiting op het warmtenetwerk van de verbrandingsoven geeft de kans om niet enkel de uitstoot van CO2 met 2.700 ton per jaar te verminderen, maar ook om de energiefactuur van het koninklijk domein te verlagen. De bedoeling is dat dit netwerk operationeel is vanaf het volgende verwarmingsseizoen", vertelt Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

De duurzaamheidswerken kosten in totaal ongeveer 4,75 miljoen euro, gedeeld tussen de Regie der Gebouwen en de Koninklijke Schenking, die de kostprijs van de installatie van het warmtenetwerk zullen terugbetalen via een vast maandelijks bedrag gedurende 25 jaar. De werken kaderen in de duurzaamheidsstrategie van de Regie der Gebouwen.