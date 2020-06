Leerling in basisschool in Arendonk besmet met corona: klasgenoten moeten thuisblijven

Voor enkele leerlingen van basisschool Sint-Jan in Arendonk eindigt het schooljaar een week vroeger dan gepland. Zij moeten thuisblijven, omdat een klasgenoot besmet raakte met het coronavirus. Om welke leerjaar het precies gaat, is niet geweten. De besmette leerling liep school in de vestiging in de Schoolstraat, waar het vierde, vijfde en zesde leerjaar gevestigd is.