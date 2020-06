Liveblog: Mondmaskers verplichten in de winkel of niet? En mooi weer in coronatijden, wat kan en wat kan nog niet?

De voorbije 24 uur zijn in de Verenigde Staten 425 nieuwe overlijdens gemeld als gevolg van het nieuwe coronavirus. Sinds het begin van de pandemie zijn in de VS al 120.402 mensen overleden aan een besmetting. Er zijn nu in totaal 2.311.997 besmettingen. Dat blijkt uit cijfers van Johns Hopkins University.

De Verenigde Staten zijn wereldwijd het zwaarst getroffen land, zowel in het aantal besmettingen als in het aantal overlijdens. De golf van besmettingen heeft zich nu verplaatst van het noordoosten naar staten in het zuiden en het westen. In Florida zijn nu bijvoorbeeld meer dan 100.000 besmettingen geregistreerd, waarvan 3.000 in de laatste 24 uur.

In de staat New York, die bij het begin van de uitbraak zwaar getroffen werd, zijn maandag nieuwe stappen gezet in de richting van een versoepeling. Niet-essentiële handelszaken zijn er weer opengegaan.



De Amerikaanse president Donald Trump zei gisteren nog dat het aantal overlijdens in de VS zou kunnen oplopen tot boven de 150.000. Als er geen maatregelen genomen waren om de verspreiding van het virus in te dijken, zouden er volgens 2 tot 4 miljoen levens verloren gegaan zijn.