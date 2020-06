Mattentaartenbakker van Bart Kaëll stopt ermee: “We zijn overrompeld door de laatste bestellingen”

Bakkerij De Vuyst startte in 1930 en is, met Kathleen De Vuyst en haar man Jan Martens, intussen aan de vierde generatie toe. De Vuyst staat in de streek bekend voor z’n mattentaarten. Ghislain De Vuyst vestigde in 1976 zelfs het wereldrecord door de grootste mattentaart ter wereld te bakken, een taart van 11 vierkante meter groot.

Maar op zondag 28 juni stopt het, want de gezondheid wil niet meer mee, zegt bakkerin Kathleen De Vuyst: “30 jaar lang 90 uren per week werken, eist toch z’n tol. En onze dochter gaat de bakkerij helaas niet verderzetten.” Geen vijfde generatie bakkerij De Vuyst dus.