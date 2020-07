Mechelen kondigt hitteplan af: "Zorg goed voor wie kwetsbaar is"

Het is warm en het zal nog warmer worden de komende dagen. Verschillende steden starten hitteplannen op, om vooral kwetsbare mensen extra te ondersteunen. Dat is ook het geval in Mechelen. "In onze rust- en verzorgingstehuizen krijgen de senioren geregeld koude dranken. Er wordt ook voor frisse ruimten gezorgd om de senioren koel te houden en er worden maatregelen genomen om de temperaturen zo laag mogelijk te houden", zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). "We doen ook een oproep aan alle Mechelaars om te zorgen voor mensen die een zwakkere gezondheid hebben, zowel bij je buren, vrienden of familie." Ook kinderen en zieke mensen zijn extra kwetsbaar bij deze hitte.