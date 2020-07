MEMO-MeerMol vraagt snelle oplossing voor Molse jeugdbewegingen in geldnood

Door de coronamaatregelen zijn dit voorjaar heel wat activiteiten die geld in het laatje moesten brengen in het water gevallen. In Mol maakt ook de oppositiepartij MEMO-MeerMol zich zorgen. De Vlaamse overheid stelt 569.000 euro ter beschikking om verenigingen te ondersteunen. "Dat geld zal er niet op tijd zijn, want de kampen van de jeugdbeweging beginnen al 1 juli. Het is ook nog steeds onduidelijk hoe ze ondersteund zullen worden", zegt de partij.