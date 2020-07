Tuin achter historische dokterswoning in Merchtem wordt toegankelijk voor het publiek 

Aan de voorgevel van de historische woning zal ook een infobord komen met de geschiedenis van het gebouw erop. “Het herenhuis is gebouwd als dokterswoning in 1847 in opdracht van Honoré Vanderlinden”, vervolgt de burgemeester. “Vanderlinden was behalve dokter, ook burgemeester van Merchtem tussen 1852 tot 1864.” De laatste eigenares verkocht de woonst met tuin aan de gemeente, die nu ook in onderhandeling is om de rijwoning ernaast te kopen. “Ook daarachter is een lange tuin gelegen, die de gemeente nu al mag gebruiken”, vertelt Mast. “De arbeiders van de technische dienst maakten een gat door de tuinmuur, zodat ook het perceel van 10 are naast de tuin van de dokterswoning toegankelijk is.”