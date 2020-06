Zekere 4 doden bij zware aardbeving in Mexico

De Mexicaanse civiele bescherming laat weten dat zeker vier mensen om het leven zijn gekomen, vijf anderen raakten gewond. Er is ook materiële schade, maar de precieze omvang daarvan is nog niet duidelijk. In een olieraffinaderij brak brand uit, maar het vuur is intussen geblust.

De aardbeving werd ook gevoeld in de hoofdstad Mexico-Stad, zo'n 350 kilometer noordelijker. Daar liepen mensen uit de schuddende gebouwen de straat op.

Verwacht wordt dat er nog lichtere naschokken zullen komen. Langs de kusten van Mexico en Centraal-Amerika is een tsunamiwaarschuwing van kracht.