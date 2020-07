Wilddetectiesysteem op Kamperbaan doet aantal ongevallen dalen van 19 naar 1

"We hebben heel veel everzwijnen in Limburg en ook veel wegen die door bosrijke gebieden lopen", vertelt Ceyssens. "Ik hoef niet te vertellen dat het bijzonder gevaarlijk kan zijn als er ineens een everzwijn de weg op komt. Ik heb daar in het verleden al verschillende vragen over gesteld aan de bevoegde minister en ik zou erop willen aandringen dat er daar meer in geïnvesteerd wordt. Dit systeem lijkt te werken, dus we moeten het alleszins verder bekijken. Als het succesvol is, moeten er meer van zulke detectiesystemen komen."