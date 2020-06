"Alle agenten op een vuilnisbelt?": verhit debat over kritiek op politie in Duitsland na rellen in Stuttgart

Ook onze collega's van de Duitse openbare omroep moeiden zich gisteren in het debat. In hun dagelijkse 'Kommentar', een vaste rubriek in het laatavondjournaal "Tagesthemen", was journalist Thomas Berbner scherp: "tuurlijk zijn er agenten die soms hun boekje te buiten gaan, bvb als ze betogingen met te veel geweld aanpakken. En die moeten gerechterlijk vervolgd worden. Maar dat is niet te vergelijken met de hoeveelheid en de vorm van geweld tegen lijf en leden van politieagenten, die we bvb vanuit links-extreme hoek al lang zien. En ook de Tageszeitung doet daar onrechtstreeks aan mee, door agenten met vuilnis te vergelijken. Dat achteraf satire noemen, telt niet."

Ook voor politici als Saskia Esken, die sprak over latent racisme, was hij scherp: "hoe moeten agenten die dagelijks ergens in het land beledigd en aangevallen zich daarbij voelen? Wellicht is de dag waarop niemand nog agent wil worden, niet meer ver af", besloot Berbner.