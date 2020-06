OCAD-directeur: "Eerste teruggekeerde Syriëstrijders vertonen tekenen van re-integratie"

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse OCAD heeft in totaal weet van 139 teruggekeerde Syriëstrijders. Van hen leven er 99 in België: 34 in een gevangenis, 65 anderen hebben hun straf al uitgezeten. Van die laatste groep is ongeveer driekwart bezig met de re-integratie in de maatschappij, aldus Van Tigchelt.

Vijf van hen zijn intussen zelfs geschrapt uit de database van het OCAD. Het gaat daarbij voor de duidelijkheid wel telkens om Syriëstrijders die in de periode tussen 2013 en 2015, vaak compleet gedesilussioneerd, zijn teruggekeerd uit het Midden-Oosten. De echte "hardliners" zitten nog in de gevangenis, zijn nog niet teruggekeerd of zijn overleden.