Ontwikkeling in onderzoek naar "plastic soup": afval uit de Schelde komt pas na lange tijd in zee terecht

De onderzoekers gooiden zo'n 1.000 fluo plastic voorwerpen in de Schelde om na te gaan hoelang het duurt vooraleer die in de zee terechtkomen. Uit de eerste resultaten blijkt nu dat het een hele tijd duurt voordat het afval in de zee komt. De meeste plastic voorwerpen liggen nog altijd in de buurt, één item is op een oever in Vlissingen teruggevonden. Voorlopig zijn er dus nog geen flessen in de zee beland.