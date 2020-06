Ook vakbonden willen mondmaskers in winkels verplichten: "Wie dat nu aan klanten vraagt, wordt uitgelachen"

Momenteel zijn mondmaskers in de winkel enkel "ten stelligste aangeraden", maar dat volstaat volgens de vakbonden niet. "We zien daar jammer genoeg weinig van in het straatbeeld of in de winkels", zegt Van Damme. "We zien maar heel weinig klanten met een mondmasker en we vinden het toch belangrijk dat het personeel wordt beschermd tegen het coronavirus."