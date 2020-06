Opnieuw kunstwerk onherkenbaar verminkt door restauratie in Spanje

Die muurschildering van Elias Garcia Martinez uit de 19e eeuw werd, met toelating van de priester, aangepakt door een 82-jarige vrouw uit de parochie. Het resultaat was zo'n ramp dat het een internetsensatie werd en dat duizenden mensen naar het stadje kwamen om het fresco te bekijken, een onverwachte toeristische meevaller voor Borja.

Verder was er nog de 'opknapbeurt' van een 16e eeuws beeld van 'Sint Joris met de draak' in een kerk in Estella in de regio Navarra, waarbij Sint Joris veranderd werd in een soort Playmobil-figuurtje, en de 'restauratie' van een houten, onbeschilderd beeld van Jezus, Maria en Sint-Anna uit de 15e eeuw in El Rañadoiro, een gehucht in Asturias. Daarbij kreeg Maria oogschaduw en Jezus een knalgroen gewaad. Ook twee andere beelden in de kerk kregen een opvallend likje verf.

Volgens de vereniging van professionele restaurators van Spanje is dat overigens maar het tipje van de ijsberg en er zijn er nog veel meer gevallen die de media niet halen.