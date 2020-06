Podvis: Is onze politie racistisch of gewelddadig?

"Ik reed met een vriend op een brommertje, bij ons in de buurt. Plots riepen er twee politiemensen: "Jullie twee zwarten, ga opzij!" En weg waren ze." De vier Brusselse jongeren met wie we spraken, moeten niet lang zoeken naar slechte ervaringen met de politie. "Plots stopten er twaalf politieauto's. We moesten blijven staan. Toen een vriend met mij sprak, kreeg hij een klap van een politieman. Dat kan toch niet?" Opvallend is wel dat de jongeren erop wijzen dat niet alle politiemensen hen slecht behandelen: "In Dilbeek, waar ik woon, is de politie altijd erg vriendelijk. Ze vragen hoe ik het doe op school en zo. Maar in Brussel, waar ik stage loop, word ik om de twee dagen wel tegengehouden voor een identiteitscontrole. Eén keer, dat snap ik. Twee keer, drie keer, ça va. Maar elke keer?"